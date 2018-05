Minigolfterrein op parking naast kaasmuseum 31 mei 2018

02u36 0

Naast het kaasmuseum is er nu op een oppervlakte van zevenhonderd vierkante meter een minigolfterrein. Hiervoor is een deel van de parking ingenomen. Kinderen speelden de nieuwe attractie gisterennamiddag in. Ook burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en enkele schepenen deden mee. "Er zijn maar liefst achttien verschillende banen", zegt voorzitter Kris D'huysser van vzw De Oude Kaasmakerij. "Elke baan is voorzien van een nummer. Om de speelroute volledig af te leggen, volgen de deelnemers de voetstappen op de grond. Reken maar dat men ongeveer een uur bezig is. Het opzet van minigolf is om in om het minst slagen te scoren." Het minigolfterrein is een extra troef voor de regio. De investering kostte 50.000 euro, inclusief het opwaarderen van de speeltuin en grote tuin. Er staat ook een tafelvoetbal en pingpongtafel. "Omdat we een deel van de parking in asfalt gebruiken, bespaarden we op de grondwerken", zegt Kris D'huysser. "Het terrein is zeer onderhoudsvriendelijk. Het is landelijk ingekleed met respect voor de omgeving. We hebben gekozen voor een kastanjeweideafsluiting. Veel boerderijen hebben dat ook en het is duurzaam. Er staan ook natuurhouten zitbanken."





Deelname kost 3,50 euro voor kinderen en voor volwassenen 4,50 euro. Wie inschrijft, krijgt ook uitleg op papier mee. (DBEW)