Minigolfterrein naast kaasmuseum NIEUWE VZW TEKENT DERTIGJARIGE ERFPACHTOVEREENKOMST ERIK DE BLOCK

29 maart 2018

02u52 0 Zonnebeke Kaasmuseum De Oude Kaasmakerij wordt niet langer beheerd door de familie Donck. Zij stonden het beheer af aan de nieuwe vzw De Oude Kaasmakerij, die tot een erfpachtovereenkomst van dertig jaar zijn gekomen met Immo Donck, de vennootschap van Robert Donck. Naast het kaasmuseum komt een minigolfterrein.

Het nieuws werd gisterenavond in aanwezigheid van enkele gidsen en buren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Robert Donck (86), de man achter Immo Donck, was er niet. Het beheer van het kaasmuseum was 86 jaar in handen van de familie Donck en de vzw Kaas in Passendale. Daar komt nu verandering in met de overname door de nieuwe vzw De Oude Kaasmakerij van Kris D'huysser uit Ieper. D'huysser is zaakvoerder van E.C.M. Events in Ieper en werd ruim een jaar geleden de nieuwe uitbater van brasserie De Oude Kaasmakerij. Hij is nu ook voorzitter van de nieuwe vzw.





Marketingplan

"Kaas vormt nog altijd de rode draad in ons verhaal", aldus secretaris Warren Houtaeve uit Roeselare. "Onze troeven zijn een grote parking, tuin en terras. We staan voor enkele uitdagingen. Met een nieuw marketing- en promotieplan willen we het museum nog meer in de kijker zetten. Dat willen we doen met flyers, affiches en vlaggen", zegt Houtaeve. "We willen de locatie uitbouwen tot recreatiesite door onder meer het terras en de tuin op te waarderen, maar ook door een minigolfterrein aan te leggen. Daarvoor gingen we in Nederland op prospectie en deden we een marktonderzoek. Voor de aanleg wordt een deel van de parking ingenomen. Er gaan hier in de toekomst ook neerhofdieren rondlopen. Kippen en konijnen zijn leuk voor de kinderen. Op die manier hopen we extra schoolgroepen te lokken", vertelt Houtaeve.





Laatste werkdag

Het kaasmuseum in de 's Graventafelstraat opende in september 2000 de deuren. Coördinator Bart Debruyne uit Ieper gaat na ruim acht jaar weg. Het is er morgen zijn laatste werkdag. "Ik had nood aan een nieuwe uitdaging en ga nu voor de stad Poperinge werken", vertelt Bart die gisterenavond een afscheidsgeschenk kreeg.





"Nadat hij dat eind vorig jaar vertelde aan Robert Donck, kreeg ik van de eigenaar een telefoontje met de vraag om eens samen te zitten, met deze erfpachtovereenkomst tot gevolg", aldus voorzitter Kris D'huysser. "In de plaats van Bart komt er een nieuwe coördinator. Hiervoor zijn nog enkele kandidaten in de running."





De nieuwe vzw gaat 50.000 à 60.000 euro investeren en legt de lat alvast hoog. Er waren vorig jaar bijna 7.500 bezoekers. "We willen zo snel mogelijk boven de 10.000 bezoekers geraken", aldus D'huysser. Marlon Porreye (19) uit Wervik is de penningmeester van de vzw. De brasserie is van begin maart tot halfweg november elke dag open.