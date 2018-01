Minder belasting voor huisvesting seizoenarbeiders 02u57 0

De gemeenteraad keurde een verlaging goed van de belasting op tweede verblijven voor de huisvesting van seizoenarbeiders. Het tarief werd gelijkgesteld met de algemene gemeentebelasting voor bedrijfsvestigingen en zal dus voor de huisvesting van seizoenarbeiders 100 euro bedragen in plaats van 651 euro. De seizoenarbeiders zijn voornamelijk aan de slag in de fruit-, groente-, druiven- of sierteelt, landbouwbedrijven, boomkwekerijen of sorteerbedrijven.





"Deze verlaging is meer dan verantwoord vermits de huisvesting van seizoenarbeiders in de eerste plaats een verlengstuk is van de bedrijvigheid en niet dient als een tweede verblijf", zegt schepen Michiel Descheemaeker (N-VA). "We hopen op deze manier ook een financiële last voor de landbouwsector te verminderen. De gemeente zal samen met de verschillende actoren uit het werkveld de nodige inlichtingen hierover verstrekken. Alle info zal ook bekomen kunnen worden via de woondienst van de gemeente" (DBEW)