Met fiets naar Mont Ventoux 15 juni 2018

Op Geluveldplaats is onlangs een groep leden van Vrije Wielertoeristen Geluveld vertrokken richting de Mont Ventoux. Ze leggen elke dag een traject van zo'n 125 kilometer af, soms meer. De stuwende kracht achter dit ambitieuze fietstraject is Ronald Rosseel. Zes jaar geleden fietste hij met Okra vanuit Ieper naar Lourdes en was het zijn vurige wens om ook eens naar de Mont Ventoux te fietsen. Ondertussen hebben de partners de wielertoeristen vergezeld. Ze kwamen met een bus. Speciaal voor hen werkte Heidi Ingelbeen een afzonderlijk programma uit. Met een kortere fietstrip en hier en daar een bezoekje aan een toeristische blikvanger. De hele groep zit elke avond samen om bij te praten.





(DBEW)