Medaille verloren op Tyne Cot 17 november 2018

Op Tyne Cot in Passendale, de Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, is een medaille zoek geraakt. Dat gebeurde tijdens de viering van de honderdste verjaardag van het einde van de oorlog op 11 november. De Commonwealth Graves Commission, die instaat voor het onderhoud van de Britse begraafplaatsen, vond het kleinood en bracht het naar de politie van de zone Arro Ieper.





De medaille is van een ervaren lid ('able seamen') van de Royal Navy J23196 W.A. Murphy.





