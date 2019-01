Masterplan voor renovatie sporthal is klaar Erik De Block

22 januari 2019

Op de gemeenteraad vroeg Jens Six (N-VA) of er al meer nieuws is over de plannen voor de renovatie van sporthal De Heksenketel in Beselare. De sporthal is al veertig jaar oud. Voor de ingrijpende werken is een budget van 560.000 euro voorzien. “De architect stelde een masterplan voor en volgende week hebben we met hem een nieuwe afspraak”, aldus schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team 8980). “Een nieuwbouw is financieel alvast niet haalbaar.”

“Op de eerste verdieping bevindt zich de cafetaria, uitgebaat door voetbalclub EVC Beselare. We zouden die cafetaria graag verhuizen naar het gelijkvloers, wat ook beter zou zijn voor de toegankelijkheid. De ruimte boven zouden we dan kunnen gebruiken als een polyvalente ruimte. Er komt ook een lift en het sanitair wordt vernieuwd.