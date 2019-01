Man loopt 55ste veroordeling op: 8 maanden cel voor heling Jeffrey Dujardin

09 januari 2019

18u36 0 Zonnebeke Hans D., een 54-jarige man uit Zonnebeke, heeft in het Gentse hof van beroep zijn 55ste veroordeling opgelopen. D., een gekend lid van de motorclub Blue Angels, kreeg acht maanden cel voor de heling van een brommer.

De man heeft ondertussen een strafblad van achttien bladzijden bij elkaar gespaard. Vaak ging het over heling en diefstallen. Na al zijn veroordelingen moet de man in theorie tot 2037 de cel in. Over vier jaar kan de man echter al in aanmerking komen voor elektronisch toezicht.

Deze keer werd de vijftiger gevat nadat de politie hem onderschept had. D. reed rond in zijn bestelwagen zonder rijbewijs en moest zijn wagen, met daarin de brommer, achterlaten. Beide voertuigen waren even later echter verdwenen. D. beweerde niks met de zaak te maken te hebben, al geloofde het hof daar niet veel van, gezien zijn strafrechtelijk verleden.