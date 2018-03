Man krijgt 1.760 euro boete na vluchtmisdrijf 17 maart 2018

B. D. uit Zonnebeke is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.760 euro en een maand rijverbod nadat hij op de Buke in Zottegem een verkeerslicht had aangereden. "Maar dat is gebeurd als gevolg van een appelflauwte", verdedigde zijn advocaat hem. De man bleef echter niet ter plaatse, integendeel, hij liet zijn zwaar beschadigde auto achter en zette zijn rit verder met een collega. De politierechter was dan ook van oordeel dat er sprake was van vluchtmisdrijf en veroordeelde de man tot een boete. (TVR)