Maaike en Kim openen eet- en koffiehuis Zet U 06 februari 2018

02u43 0 Zonnebeke Op Passendaleplaats opent vandaag eet- en koffiehuis Zet U de deuren. Eerder bevond zich in dat pand The Passchendaele Pub.

Het kwam in juni 2016 tot een faillissement en sindsdien stond het café leeg. De nieuwe uitbaters zijn chef-kok Kim Van Engelandt (35) en zijn echtgenote Maaike Vanpoucke (38) uit Heule. Kim werkte vroeger op de aankoopdienst van Okay, maar legt zich nu voltijds toe op de nieuwe zaak. Maaike blijft halftijds werken als bediende in rusthuis Sint-Camillus in Wevelgem. "We hoorden van heel wat mensen dat er nood was aan een kwaliteitsvolle en betaalbare eetgelegenheid in Passendale", zegt Kim. "We zijn geen bistro, geen brasserie en geen gastronomisch restaurant, maar we gaan vooral lekkere gerechten serveren met een bewust beperkte en afwisselende kaart." Voor de inrichting kozen de twee voor een gezellig en uitnodigend interieur waar plaats is voor dertig couverts. "Een troef tijdens de warme maanden wordt ons ruim terras", besluit Maaike. "Op de eerste verdieping beschikken we ook over een zaaltje voor allerlei feesten."





In de namiddag kunnen klanten er terecht voor een kopje koffie of thee met de nodige zoetigheden. Zet U is gesloten op zondag en maandag. Op andere dagen is de zaak open vanaf 10 uur. Meer info op www.zet-u.be. (DBEW)