Lijst Passendale wil oplossing voor vrachtwagens 29 januari 2018

02u25 0 Zonnebeke Lijst Passendale doet voorstellen naar aanleiding van de aanhoudende klachten over het zwaar vervoer in de dorpskom van Zandvoorde.

"Samen met een aantal inwoners van Zandvoorde heb ik knelpunten in kaart gebracht", zegt lijsttrekker William Doom. "Het straatbeeld zou er veel nauwer moeten uitzien. Dat zou kunnen door asverschuivingen en eventueel ook hindernissen. Het invoeren van een beperkte zone 30 op Zandvoordeplaats is voor vele inwoners raadzaam. Een flitspaal voor het verkeer vanuit de richting Komen zou ook niet misstaan. Ook grote herhalingsborden van maximaal 50 per uur en maximaal 7,5 ton zouden hun nut hebben. Soms kunnen oplossingen ook simpel zijn. Schaf bijvoorbeeld het beurtelings parkeren af in de strook vanaf het kapelletje Sigiez tot aan de Houthemstraat en trek het geschilderd fietspad door van aan het kapelletje tot aan de Houthemstraat. Deze problematiek van zwaar doorgaand verkeer wordt hopelijk voldoende gekoppeld aan de dorpskernvernieuwing van Zandvoorde."





Gemeenteraadslid Johan Tally (Inspraak) uit Zandvoorde kaartte het probleem eerder al aan. Bij het binnenrijden van de dorpskom uit de richting van Komen kwam er al tijdelijk een wegversmalling. (DBEW)