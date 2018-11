Laptop of iPad voor leden gemeenteraad? 24 november 2018

Het gemeentebestuur van Zonnebeke overweegt om voor de leden van de gemeenteraad een laptop of iPad te kopen. "We willen besparen op de jaarlijkse uitgaven aan papier. Allerlei documenten aan de gemeenteraadsleden worden nu via de postbode verstuurd", aldus schepen Maria Vander Meiren (Inspraak). "We lieten het even uitrekenen en vorig jaar kwam dat neer op 26.000 euro voor portkosten en papier. Enkele jonge gemeenteraadsleden vragen om meer te digitaliseren. Gelet op de uitgaven aan papier en portkosten, moeten we die oefening durven maken. Het geld is voorzien, maar er is nog niks beslist." (DBEW)