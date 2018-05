Kroatische zigeuner in cel voor inbraken op kerstavond 14 mei 2018

Een 22-jarige Kroatische zigeuner riskeert veertig maanden cel voor een reeks van vijftien inbraken op kerstavond op de wijk Ter Beke in Menen, Moorsele (Wevelgem), Geluveld (Zonnebeke) en Staden. Zijn kompanen konden ontkomen en ontspringen de dans.





Met vier of vijf zakten ze tijdens de kerstnacht van vorig jaar vanuit een zigeunerpark in Charleroi naar Zuid-West-Vlaanderen af om inbraken te plegen. Dinko R. en zijn kompanen sloegen onder meer toe in de wijk Ter Beke. Daar verdween een Audi TT, een wagen die wat later teruggevonden kon worden. Bij andere inbraken gingen de daders met juwelen, spelconsoles, champagne, geld en werkmateriaal aan de haal. Na een achtervolging over de Franse grens kon uiteindelijk nog dezelfde nacht Dinko R. geklist worden. Zijn kompanen konden uit handen van de politie blijven. "Na een eerdere veroordeling tot 40 maanden celstraf in Hasselt was die op de vlucht", vertelde hij aan de rechter. "Ik knipte mijn enkelband door. In het zigeunerpark liep ik anderen tegen het lijf die me voorstelden wat geld te verdienen. Ik ging met hen mee. Mijn arrestatie was een opluchting. Ik hoefde niet meer bang te zijn en te vluchten." Op 28 mei velt de rechter een vonnis. (LSI)