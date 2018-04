Koppel opent eerste buurtwinkel 10 april 2018

02u34 0

Zandvoorde heeft nu eindelijk ook een buurtwinkel. Met dank aan Kevin Vanhee en Nele Verfaillie. Zij openden met 'Zandvoorde uw buurtwinkel' al hun tweede shop. In het naburige Kruiseke bij hen thuis baten ze ook al 't Schiethoekske uit. Ex-voetballer Kevin Vanhee gaf voor de nieuwe uitdaging zijn job bij Milcobel in Langemark op. "Een slagerij was hier de enige voedingszaak en daarom zetten we de stap om het hier ook met een buurtwinkel te proberen", aldus Kevin.





"Er beweegt echt veel in Zandvoorde. Er is hier enorm veel passage van fietsers en wandelaars. We wilden aan de inwoners van Zandvoorde een speciale toets geven, vandaar dat we kozen voor de naam 'Zandvoorde uw buurtwinkel'. Ik denk dat het hier moet lukken. De ligging is een pluspunt." Het aanbod in de winkel op Zandvoordeplaats is ruim. Van voedingswaren en diepvriesproducten tot sigaretten en zelfs speelgoed. "Er staat een grote koelkast. We werken samen met de slagerij Vandeputte in Zonnebeke. We hebben ook een groot assortiment desserts en soepen. Voor ons vers brood, pistolets en allerlei koeken werken we samen met bakkerij Klaas in Wervik. Donderdag en vrijdag hebben we verse vis. In juni starten we in het weekend met kip aan het spit." Net zoals de andere winkel in Kruiseke is het ook in Zandvoorde op maandag sluitingsdag. Kevin en Nele wisselen voor de uitbating elkaar af. (DBEW)