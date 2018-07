Komedie tijdens 'Film in het Park' 25 juli 2018

02u45 0

'Film in het Park' is een gloednieuw initiatief van de Dienst voor Toerisme. Zaterdagavond om 19.30 uur is in het prachtig Kasteeldomein de actiefilm-komedie 'Kingsman: The Secret Service' te zien. Gary, een jongeman wiens leven dreigt te ontsporen, vult zijn dagen door in de kroeg te hangen met vrienden. Harry Hart, een doorgewinterde agent van een geheime organisatie, neemt hem onder zijn vleugels om een oude schuld te vereffenen. Een ticket kost twee euro. De andere voorstellingen zijn American Made (11 augustus) en Moana (2 september).





(DBEW)