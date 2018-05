Kom tot rust in workshop Tai Chi tijdens Dag van het Park 26 mei 2018

02u28 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke neemt zondag voor de eerste keer deel aan de 'Dag van het Park'. In het prachtige Kasteeldomein is er heel wat te doen.

De vroege vogels kunnen van 5.30 tot 7.30 uur deelnemen aan een dauwtrip. Dit onder begeleiding van een ervaren natuurgids die de verschillende toppers weet te benoemen. Om 8 uur is er een initiatie yoga, om 9.30 uur een initiatie Tai Chi. Om 9 uur vertrekt een wandeling naar het Polygoonbos. In de bibliotheek is er vanaf 10 uur een verkoop van tweedehands boeken en cd's. Vanaf 11 uur kan iedereen eens parkgolf proberen. De picknick wordt omkaderd door een aperitiefconcert en er is vanaf 12.30 uur een theatervoorstelling door Pizza Mama Marina. Vanaf 14 uur gaan er simultaan veertien workshops en demonstraties van start: spinnen en weven, schapen scheren, werken met veldbloemen, kampvuurgerechten maken, boomklimmen, spinnen en vilten, knutselen met natuurmaterialen, instant foto's maken, slacklines, Kan Jam (Frisbee), crossen door de bossen, citygolf, regionaal landschap en zoemrijk landschap. Vooraf inschrijven hoeft niet.Daarnaast zijn er ook verschillende muzikale optredens en mobiele animatie. (DBEW)