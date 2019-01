KOEN MEERSSEMAN EN JOACHIM JONCKHEERE "Jongensdroom die in vervulling gaat" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Erik De Block

03 januari 2019

Het kartel #Team8980 haalde in Zonnebeke de absolute meerderheid. Koen Meersseman (33) en Joachim Jonckheere (32) zijn de twee nieuwkomers in het schepencollege. Koen krijgt als bevoegdheden Financiën, Jeugd, Mobiliteit, Kerkfabrieken en IT. "Ik had niet verwacht schepen te worden", geeft Koen toe. "Maar ik ben blij met het resultaat dat ik in oktober gehaald heb en voel me gesteund. Voor mij gaat een jongensdroom in vervulling. Bovendien is financiën iets wat me interesseert. De financiën van onze gemeente zijn gezond, maar staan onder druk. Qua mobiliteit ligt er ook heel wat werk op de plank, maar ik heb een aantal ideeën. Als ex-leider van de chiro ligt de jeugd me nauw aan het hart, maar ook IT is belangrijk. We moeten meer inzetten op digitalisering."

Joachim Jonckheere is aankoopmanager bij het Zorgbedrijf Roeselare. Naast Sociale Dienst en Thuiszorgdiensten wordt hij bevoegd voor Buitenschoolse Kinderopvang, Sociale Huisvesting en Memorial Museum Passchendaele 1917. "Het wordt een interessante en boeiende uitdaging", blikt Joachim vooruit. "Ik ben mijn kiezers dankbaar. Dat ik schepen zou worden, had ik niet verwacht, maar ik keek er wel met enig verlangen naar uit. Het sociale ligt in mijn interessesfeer. Ook vanuit mijn engagement in het verenigingsleven. Ik ben altijd begaan geweest met mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij." (DBEW)