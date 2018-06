Koen Descheemaeker trekt lijst N-VA 27 juni 2018

In het politiek woelige Zonnebeke neemt N-VA met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober deel. Gisterennamiddag werden de eerste namen bekendgemaakt, evenals een deel van het programma. Koen Descheemaeker (54) is de lijsttrekker. Hij is de vader van schepen Michiel Descheemaeker, die in augustus naar Ieper verhuist. De lijsttrekker is zaakvoerder van Nutrimedes.





Ondernemer Johan Vander Meiren (47) uit Beselare wordt de lijstduwer. De pas afgestudeerde bachelor in de Bouw Liselot Wydooghe (21) uit Geluveld krijgt de tweede plaats. "We gaan ons best doen om met een volledige lijst naar de kiezer te gaan", aldus partijvoorzitter Luc Delancker. "Al is dat wel geen must. We gaan voor kwaliteit op onze lijst en willen een volledige ommezwaai van het beleid. Van het heersende amateurisme naar een meer professioneel bestuur."





N-VA gaat onder meer voor veiligheid, welvaart en groen. "De dorpskernen willen we groener en aantrekkelijker maken", aldus de lijsttrekker. "Geluveldplaats is een troosteloze parking. De functie van dat plein willen we herwaarderen."





Het beheer van het Memorial Museum Passchendaele 1917 is al jaren in handen van een Autonoom Gemeentebedrijf. "Maar dat AGB willen we afschaffen, zodat het beheer weer in handen van de gemeente komt", besluit Descheemaeker. (DBEW)