Kettingbotsing langs ringweg, zwangere vrouw preventief naar ziekenhuis 19 februari 2018

Op de N37 tussen Zonnebeke en Ieper zijn zaterdagvoormiddag vier wagens gebotst. Rond half elf merkte de bestuurder van een terreinwagen wellicht de stilstaande wagens ter hoogte van de IJshoeve niet op en reed achteraan in op zijn voorligger. Door de klap deelden nog twee andere voorliggers in de brokken. Een zwangere vrouw moest preventief naar het ziekenhuis gebracht worden. De terreinwagen was volledig verloren. Door het ongeval bleef de Briekestraat richting Ieper een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Auto's konden er alternerend passeren. (LSI)