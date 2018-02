Kartel 'In Samen Spraak' presenteert tien speerpunten 06 februari 2018

02u44 0

Het nieuw kartel In Samen Spraak, met als lijsttrekker eerste schepen Luk Hoflack, doet in tien speerpunten enkele opvallende voorstellen. Zoals het minder doven van de openbare verlichting, het op pad sturen van een voltijdse zwerfvuilbuster om het hele jaar zwerfvuil op te ruimen, de heraanleg van Geluveldplaats, het creëren van een gezellig kerkplein in Beselare en de aankoop van een pendelbusje voor verplaatsingen tussen de deelgemeenten voor minder mobiele mensen. "We willen meer nachtelijke verlichting en dus meer veiligheid in onze wijken en straten", aldus Luk Hoflack. "De gemeente moet investeren in duurzame en moderne openbare ledverlichting. De installatie moet eerst in de woonwijken gebeuren." Het nieuw kartel wil ook investeren in de dorpskom van Geluveld en Beselare. "De pittoreske markt van Geluveld is dringend aan vernieuwing toe", zegt Hoflack. "Het plein moet heraangelegd worden zodat het dorp een aangenamere uitstraling krijgt. De Mandel realiseerde een woonproject op de plaats waar vroeger de parochiezaal van Beselare stond. Nu is het tijd om de ruimte tussen de nieuwe appartementen en de kerk om te toveren tot een gezellig plein." (DBEW)