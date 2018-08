Jules Himpe (5) wint penaltycup op Club Brugge 24 augustus 2018

Jules Himpe (5) uit Zonnebeke nam samen met zijn broer Viktor (11) deel aan een voetbalkamp op Club Brugge. Het was een leuke, sportieve en zeer warme voetbalweek. Met als apotheose op de slotdag de penaltycup met per groep volgens leeftijd de drie beste penaltytrappers.





"Als de jongste van de bende is hij supertrots met zijn beker", aldus mama Kelly Vanacker. "Jules wilde die trofee winnen. Hij heeft alle spelers van Club Brugge gezien, uitgezonderd zijn grote voorbeeld Ruud vormer." Jules is een jeugdspeler van SC Zonnebeke.





(DBEW)