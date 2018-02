Jongste juniorgids is amper 9 MAAR LENA KNOCKAERT PRAAT VOLWASSENEN VLOTJES ONDER TAFEL OVER WO I ERIK DE BLOCK

15 februari 2018

02u40 0 Zonnebeke In het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het Kasteeldomein van Zonnebeke zijn vijftien diploma's uitgereikt aan de juniorgidsen. Lena Knockaert uit Beselare is de jongste kandidate. Ze wordt eind maart negen jaar. "Maar ze kan volwassenen onder de tafel praten over de Eerste Wereldoorlog", zegt educatief medewerker Kristof Blieck.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 zocht jonge gidsen tussen tien en veertien jaar om samen met een volwassen gids kinderen en volwassenen rond te leiden door het museum. De juniorgidsen volgden eerst een opleiding, en in het kader van 'Krokuskriebels, Kinderen baas' van de Gezinsbond mogen ze deze week ook mee met een volwassen gids.





Lena is de dochter van Bart Knockaert en Griet Opsommer. Ze zit in het derde leerjaar van vrije basisschool De Biesweide in Beselare. "Ik was de enige van mijn klas die zich inschreef voor die opleiding", aldus Lena. "Er volgde uiteindelijk een test, maar die was niet zo moeilijk. Alleen tijdens het lopen in de loopgraven was ik een beetje bang. Ik vond het alvast leuk om te spreken voor een groep en leerde veel bij."





Veel hobby's

Lena heeft nog twee broers Raf (2) en Bas (11). "Neen, Bas vergezelde zijn zus niet naar die opleiding want hij heeft al veel andere hobby's", vertelt mama Griet. "Lena is iemand die heel graag praat en graag in de kijker staat. Ze ging vooral om bij te leren."





"Haar interesse voor alles over de Eerste Wereldoorlog groeide tijdens die opleiding in het museum. Ze ontdekte een nieuwe wereld. Lena is algemeen een zeer vlotte. Ze is geïnteresseerd in veel dingen en heeft heel wat hobby's; ze is lid van de Chiro, doet karate en volgt danslessen. Ze volgt ook dictie en muziekles. We trekken met haar ook naar de Zwemclub Wervik waarvan ze ook lid is."





De kleine Lena begeleidde gisteren een groep bezoekers en mag dat ook vandaag nog eens doen. "Ze doet dat met een kinderlijke blik en dat is wel mooi", aldus mama Griet. "De kinderen gidsen vanuit hun eigen beleving." Mogelijk zijn de juniorgidsen ook in de toekomst in het Memorial Museum Passchendaele 1917 tijdens een gidsbeurt met een volwassen gids te zien. "We proberen dit nu in de krokusvakantie, maar als het goed meevalt dan gaan we daar zeker nog meer mee doen", aldus educatief medewerker Kristof Blieck.