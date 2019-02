Jonge inbreker blijft in de cel LSI

De raadkamer van Ieper heeft vrijdag de aanhouding verlengd van een 19-jarige Zonnebekenaar die zich schuldig heeft gemaakt aan een reeks inbraken in eigen gemeente. In augustus, september en oktober 2018 brak C.C. drie keer binnen in frietshop The Corner in de Roeselarestraat in Zonnebeke. Hij probeerde ook in te breken in twee winkels naast de frituur: groenten- en fruitwinkel Oase en Gheysen Fietstechniek. Tijdens een huiszoeking werd een deel van de buit teruggevonden. C.C. zit al sinds 23 oktober in de cel. Het onderzoek is afgerond. Binnenkort zal hij zich geboeid voor de rechter moeten verantwoorden.