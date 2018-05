Jennifer Berton ambassadrice voor vzw Saying Goodbye 17 mei 2018

De Roeselaarse zangeres Jennifer Berton (25) is de gloednieuwe ambassadrice van de Beselaarse vzw Saying Goodbye, een vereniging die rouwkampen organiseert om mensen een onverwacht verlies te helpen verwerken. Met haar nieuwe single Ave Maria, geschreven als eerbetoon aan haar oma die in 2012 overleed, wil Jennifer het leed verzachten van wie een dierbare verloor en de vzw financieel steunen. Ave Maria is te koop via https://itunes.apple.com/us/album/ave-maria/ 1380428050?i=1380428607. Meer op www.saying-goodbye.be en www.jennifer-berton.be. (CDR)