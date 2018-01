Jelle Wallays peter van Sefa Stampers 02u29 0

Profrenner Jelle Wallays (Lotto-Soudal) is peter geworden van de Sefa Stampers. Deze vereniging is ontstaan nadat enkele koersgekke wielervrienden het idee hadden om allerlei evenementen te organiseren rond wielrennen op de weg, de piste en veldrijden.





Jelle Wallays (28) groeide op in Staden en woont in Roeselare. In 2015 won 'Speedy Wally' Dwars door Vlaanderen met aankomst in Waregem. (DBEW)