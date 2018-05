Jarige kankerpatiënt als clown in UZ VZW KLOEN VERVULT WENS BERNARD DEGROOTE ERIK DE BLOCK CHARLOTTE DEGEZELLE

30 mei 2018

02u44 0 Zonnebeke Op zijn ziekbed in het UZ Gent stuurde kankerpatiënt Bernard Degroote uit Passendale gisteren op zijn verjaardag een positieve boodschap de wereld in. Dat deed hij door de vzw Kloen te vragen hem even in een clown te transformeren om op zijn ziekbed enkele kinderen wat geschenken te bezorgen.

"Met een clowneske knipoog wou Bernard voor een hart onder de riem zorgen bij groot en klein die door pech moeten strijden tegen een hardnekkige ziekte en ook bij allen die er iets aan doen om hun strijd wat te verlichten", vertelt Bernard Gevaere van de vzw Kloen. "Als clown een glimlach toveren op elk gezicht; samen het ritme van de hoop slaan: daar was het Bernard op zijn verjaardag om te doen. Of het verhaal van: ziek zijn met het hart op de juiste plaats en een boodschap van 'hoe ziek je ook bent, nooit de moed verliezen." Bernard Degroote bezocht de kinderen die hij elke dag ontmoet in dezelfde behandelingsruimte als hijzelf. "Wanneer je zelf, na een leven van voortdurend hard zwoegen, plots geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte: dan pas sta je echt stil bij wat gezondheid voor een mens betekent", aldus de jarige. "Dan pas sta je ook stil bij het mooie werk van velen die er alles aan doen om het ziek-zijn bij groot en klein wat te verlichten. Met mijn actie wil ik een boodschap van optimisme, vrolijkheid, dankbaarheid en hoop overbrengen."





Gisteren wilde Bernard Degroote niet alleen kinderen gelukkig maken. Zijn actie was ook bedoeld om het werk van zowel de vzw Kloen als Bubble ID in de kijker plaatsen. "In het UZ Gent werken we nauw samen met professor Filomeen Haerynck om te helpen de kinderen met aangeboren immuunstoornissen uit hun isolement te halen door de onwetendheid rond hun ziekte weg te werken", aldus Bernard Gevaere die in 2004 de vzw Kloen oprichtte.





Opzet is mensen uit de sociaal-culturele, politieke, zakelijke en sportieve wereld samen te brengen om op vrijwillige basis allerlei originele en ludieke activiteiten op touw te zetten. Met als hoofddoel het werk van de vzw Ziekenhuisclowns in de kijker te plaatsen en fondsen te verzamelen om hun niet-gesubsidieerde werking verder mogelijk te blijven maken.





Bubble ID is een initiatief van CPIG, het Centrum voor Primaire Immuundeficiënties Gent. Het wil de onwetendheid rond PID (Primaire Immuundeficiënties) doorprikken en het isolement van PID-patiënten doorbreken.





Meer info: www.kloen.be.