Jacqueline en Roger een diamanten paar

Erik De Block

06 december 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Roger Herreman (84) en Jacqueline Vandevivere (82) gehuldigd door het stadsbestuur van Zonnebeke. Het diamanten paar heeft één zoon, Luc, en drie kleinkinderen. Roger was vele jaren grensarbeider in Noord-Frankrijk en ging in de jaren zeventig aan de slag bij vlasfabriek Cardoen en Strobbe. Jacqueline werkte eerst in een confectiezaak in Lauwe en nadien bij de firma Radtke in Zonnebeke. Roger en Jacqueline trouwden op Rogers verjaardag. Roger heeft groene vingers. Beiden houden van hun tuin en bloemen. Familie en vrienden bestempelen hen als een geweldig duo, steeds in de weer en altijd begaan met iedereen.