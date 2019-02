Jaar cel na binnendringen woning Christophe Maertens

18 februari 2019

13u56 0 Zonnebeke Een 39-jarige man uit Roeselare werd door de rechter van Ieper veroordeeld tot 1 jaar effectief. De man drong in stomdronken toestand een woning binnen.

De dag van de feiten kreeg G.V. het aan de stok met zijn vriendin. Hij stapte stomdronken in zijn wagen en hield halt in Zonnebeke, waar hij een woning binnendrong. Hij stal er spullen, maar werd ontmaskerd. Ook in Kortrijk pleegde in Kortrijk gelijkaardige feiten en werd daarbij aangehouden. “Die man heeft heel wat op zijn kerfstok en moet worden behandeld voor zijn problemen”, klonk het op de rechtbank. G.V. hoopte op een allerlaatste kans, maar de rechter besliste daar anders over. De dertiger kreeg een jaar cel en een geldboete aangesmeerd.