Inwoners Boudewijnpark houden voortaan hun voetjes droog 24 augustus 2018

02u32 0

Woensdagavond vond op de wijk Boudewijnpark de officiële opening van het gecontroleerd overstromingsgebied van de Hanebeek plaats. Reden voor deze ingreep was de wateroverlast de voorbije vijf jaar. Het gecontroleerde overstromingsgebied moet het water vertragen richting de wijk Boudewijnpark en de verder stroomafwaarts gelegen woonkern Sint-Juliaan (Langemark). In periodes van hevige neerslag kan een hoeveelheid van 16.000 kubieke meter worden gebufferd. Het gaat om een realisatie in opdracht van de provincie. De grondwerken startten in maart. Er werd een berm dwars op de vallei gemaakt, in combinatie met een debietbegrenzer op de beek.Door deze ingreep zou het probleem opgelost moeten zijn. Dat hopen alvast de bewoners van het Boudewijnpark die na de opening werden uitgenodigd op een receptie. (DBEW)