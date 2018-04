Inventaris van knelpunten voor wie minder mobiel is 13 april 2018

13 april 2018 Zonnebeke Lijst Passendale maakte een inventaris van de knelpunten in Passendale voor minder mobiele mensen. De bundel werd in het gemeentehuis overhandigd aan het schepencollege.

De nieuwe partij van lijsttrekker William Doom heeft met rolstoelgebruiker Vincent D'hondt alvast een ervaringsdeskundige in eigen rangen. "Met onze werkgroep deden we in Passendale een wandeling van een uur", aldus William Doom. "We maakten een inventaris van knelpunten die voor mensen die minder mobiel zijn een wereld van verschil maken. Die knelpunten zijn er ook in andere gemeenten. Het gaat voornamelijk om voetpaden, bereikbaarheid van openbare gebouwen, breedte van de deuren in winkels, enzovoort. Bijvoorbeeld bij de bakker of slager. Ook de kasseien op de begraafplaats van Passendale zorgen voor problemen voor rolstoelgebruikers."





Vincent D'hondt zit al zestien jaar in een rolstoel. "De knelpunten voor minder mobiele mensen is een aandachtspunt", benadrukt hij. "Zeker ook met de vergrijzing van de bevolking. Ouderen willen zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Ik moet bijvoorbeeld mijn kinderen naar de bakker sturen. Ik ben klant bij Belfius maar om geld af te halen moet ik naar het kantoor in Zonnebeke."





"In de volgende legislatuur gaan we een ambtenaar voor toegankelijkheid aanstellen", zegt schepen van Gelijke Kansen Marie Vander Meiren (Inspraak). "Alle openbare gebouwen zijn toegankelijk. Uitgezonderd de cafetaria van de sporthal in Beselare. In de toekomst zal daar evenwel een lift komen." (DBEW)