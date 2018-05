Informatiekubus over de gesneuvelden 14 mei 2018

Het Kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele 1917 brengt de Zonnebeekse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog in kaart. Ze geven hen een gezicht en vertellen hun verhaal. Aan elk oorlogsmonument in de Zonnebeekse deelgemeentes is er nu een informatiekubus. 'Zij die niet terugkeerden' vertelt het oorlogsverleden en het verhaal van de vele jongens die niet terugkeerden naar hun dorp.





Meer info: 051/77 04 41 (DBEW)