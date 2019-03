Informatiebeurs rond het levenseinde Erik De Block

21 maart 2019

14u56 0 Zonnebeke HuisvandeMens Ieper organiseert vrijdag in GC De Leege Platse een informatiebeurs rond het levenseinde. Er zijn van 13.30 uur tot 18 uur voordrachten en infostanden.

Wettelijk is er de laatste jaren veel veranderd rond het thema levenseinde. Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen, maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. Er bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijke levenseindebeslissingen. Op de informatiebeurs kunnen bezoekers terecht voor een vertrouwelijk gesprek over hun twijfels en angsten rond het levenseinde.

Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg Jan Yperman Ziekenhuis, spreekt om 14.30 uur vanuit zijn ervaringen rond palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie, wilsverklaringen en vroegtijdige zorgplanning. Notaris Annelies Himpe komt om 16 uur spreken over het erfenisrecht. Wat met je bezittingen als je er niet meer bent? Wat kan je erven, wie heeft er recht op? Wat is het verschil tussen schenkingen en legaten? Is een testament enkel geldig als je het bij de notaris opstelt?

Er zijn ook infostanden van de gemeente Zonnebeke (Dienst Burgerzaken) en van zorgcentra uit Zonnebeke en Passendale. De toegang is gratis.