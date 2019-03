Inbrekers op de vlucht LSI

04 maart 2019

17u04

Bron: LSI

Drie verdachten hebben maandagmiddag proberen in te breken in een woning in de Moorsledestraat in Zonnebeke. Ze kwamen aangereden met een bromfiets en probeerden aan de achterkant binnen te breken. Toen ze de bewoonster opmerkten, sloegen ze op de vlucht. Ze droegen een helm en een rugzak. Een van hen was eerder dik, de twee anderen tenger. Een van de tengere daders droeg een witte helm en een kaki broek met zakken aan de zijkant. De politie vraagt iedereen om aandachtig te zijn voor verdacht gedrag.