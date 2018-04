Inbreker opgeschrikt 13 april 2018

Langs de Wervikstraat in Zonnebeke kon een inbreker gisterenmiddag op heterdaad betrapt worden. Een buurtbewoner hoorde glasgerinkel en verwittigde de politie. Een ruit bleek verbrijzeld maar van de inbreker was geen spoor meer. Nadat hij lucht kreeg van zijn betrapping, sloeg hij te voet op de vlucht. Mogelijk stond een kompaan met een blauwe Peugeot 207 met Franse nummerplaat hem op te wachten. De politie kon hen niet meer vatten.





De politie vraagt verdachte gedragingen altijd via het noodnummer 101 te melden. (LSI)