In Samen Spraak wil dat gemeenteraad om middernacht stopt Erik De Block

30 maart 2019

10u43 0 Zonnebeke Als het van fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) afhangt, dan eindigt de gemeenteraad om middernacht.

“En dan werken we de rest van de dagorde de volgende dag vanaf 20 uur af”, liet hij tijdens de gemeenteraad horen. De gemeenteraad besprak het huishoudelijk reglement dat heel wat praktische afspraken over de werking van de gemeenteraad regelt.

Luk Hoflack diende over zijn voorstel ter stemming een amendement in. De meerderheid van #Team8980 keurde het niet goed. De twee voorbije gemeenteraden in Zonnebeke duurden urenlang. Vandaar het voorstel van Luk Hoflack.