In Samen Spraak wil dat gemeente investeert in ledverlichting Erik De Block

21 maart 2019

16u31 0 Zonnebeke De oppositiepartij In Samen Spraak wil dat de gemeente Zonnebeke de komende jaren telkens 120.000 euro investeert in ledverlichting.

Aan de dagorde van de gemeenteraad komende maandag laat men hierover een agendapunt toevoegen. “De talrijke klimaatmarsen zijn hiervoor de aanzet”, aldus Franky Bryon. “Reeds meerdere weken organiseren jongeren overal in het land klimaatbetogingen. Ze willen politici aanzetten tot actie om maatregelen te nemen die de opwarming van het klimaat tegengaan.”

Op de vorige gemeenteraad in februari gaf burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) aan dat Zonnebeke jaarlijks 120.000 euro zou investeren in het masterplan om de huidige hallogeenverlichting van het openbaar verlichtingsnet te vervangen door ledverlichting. Op die manier kan het energieverbruik dalen, vermindert de CO2 uitstoot en zal de elektriciteitsrekening van de gemeente verminderen. “Dus hoe meer ledarmaturen er hangen, hoe meer de elektriciteitsfactuur van de gemeente zal dalen”, aldus Bryon. “Deze vrijgekomen middelen kunnen dan ook extra geïnvesteerd worden in een versnelde vervanging van ledarmaturen. We stellen vast dat er op vandaag nog geen extra middelen voorzien zijn om de openbare verlichting te vervangen. We vragen over ons voorstel de stemming.”