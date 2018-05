In Samen Spraak stelt nieuwkomers voor 30 mei 2018

02u44 0

Het nieuwe kartel In Samen Spraak heeft een eerste reeks kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Stephanie Carlu (36) zet voor de eerste keer de stap in de politiek. Ze is de uitbaatster van bistro-frietshop The Corner in Zonnebeke. Ook studente Liesbeth Warnez (22) uit Passendale is nieuw. Ze is leidster bij de Chiro. Technisch bediende Peter Dewulf (38) uit Zonnebeke prijkt ook voor de eerste keer op een lijst.





Ex-schepen en huidig OCMW-raadslid Hedwige Verschaeve (68) uit Passendale, gemeenteraadslid Wendy Pattyn (28) uit Zandvoorde en OCMW-raadslid Gerarda Vancoillie (73) uit Beselare doen opnieuw mee. Eind juni, begin juli worden nog kandidaten bekendgemaakt.





In Samen Spraak pleit onder andere voor een boerenmarkt op de Geluveldplaats.





Een ander voorstel is een zomerbar aan het landhuis in het Kasteeldomein. "We willen de verenigingen de kans geven om die bar tijdens de weekends open te houden", zegt lijsttrekker Luk Hoflack. "Dit moet het gemeenschapsgevoel nog meer bevorderen ,terwijl de verenigingen zo ook hun kas wat kunnen spijzen."





(DBEW)