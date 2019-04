IN BEELD. Liefde bij kinderopvang ’t Bondgenootje: drie piepjonge koppels treden in het huwelijk Erik De Block

19 april 2019

13u22 1 Zonnebeke Schepen van Burgerzaken Jan Vandoolaeghe (#Team 8980) heeft er vrijdagvoormiddag een bijzondere opdracht op zitten. In GC De Leege Platse in Beselare traden drie koppeltjes van de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in het huwelijk.

Die eer was weggelegd voor Joël Lepere en Renate Costeur, Stan Hoornaert en Kiana Boudry, Henri Kindt en zijn zus Leonie. Het ging er tijdens de ceremonie heel officieel en plechtig aan toe.

“Het is vandaag een heel belangrijke gebeurtenis in jullie leven”, glimlachte de schepen tijdens zijn verwelkoming. Hij verwees naar het wetboek en de plichten van man en vrouw. “Het gaat om een dik boek en ik zal alleen maar de belangrijkste zaken overlopen”, sprak Jan Vandoolaeghe tot de drie koppels op de eerste rij. “Zoals voor elkaar zorgen in goede en slechte tijden.”

Daarna volgden - terwijl twee getuigen een oogje in het zeil hielden - de huwelijksgelofte, het ondertekenen van de huwelijksovereenkomst en natuurlijk het overhandigen van de ringen.

“Elke vakantie pakken we uit met een andere themaweek en dit keer kozen we voor ‘feest’”, zegt Anja Bogaert van ’t Bondgenootje Beselare. “Dat ging van een doopsel, over een pyjamafuif op het ‘vrijgezellenfeest’, tot de komst van een mobiele frituur.”

De huwelijksplechtigheid eindigde met passende muziek én buiten een erehaag voor de drie jonge koppels. Schepen Jan Vandoolaeghe wenste de pas gehuwden een heel mooi en gelukkig leven. “En een mooi feest straks”, aldus de schepen. De kinderen stráálden.