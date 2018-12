ICT-deskundige gaat buurgemeente helpen Erik De Block

25 december 2018

De ICT-deskundige van Zonnebeke zal één dag per week aan de slag gaan in het gemeentehuis van het naburige Langemark-Poelkapelle.

“De ICT-coördinator is daar weg en niet vervangen”, aldus schepen van Informatica en Personeelsbeleid Maria Vander Meiren (Inspraak). “Onze coördinator gaat ervoor zorgen dat bij onze buren de lopende projecten tot een goed einde worden gebracht. Het gaat om een overeenkomst voor vier maanden. Langemark-Poelkapelle betaalt ons de wedde terug. De coördinator krijgt een welomlijnd takenpakket zodat de dagdagelijkse ICT-werking van onze gemeente niet in gedrang komt. We hebben met Langemark-Poelkapelle een zeer goede samenwerking. Zoals met de intergemeentelijke preventieambtenaar en de Woondienst.”