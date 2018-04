Holiday Club op 4 mei weer open 11 april 2018

De gemeenteraad van Zonnebeke nam maandagavond kennis van het besluit van burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) om dancing Holiday Club in Geluveld vanaf 29 maart een maand lang te sluiten. Dat werd beslist nadat bij een razzia het laatste weekend van februari drugs en messen in beslag werden genomen. Bovendien klaagde de buurt al langer over overlast.





"Ik woonde de razzia bij en dat was voor mij een ervaring", aldus de burgemeester. "De politie en ambtenaren van de sociale inspectie waren met vijftig à zestig mensen van de partij en ik wil hen allemaal bedanken voor hun attent optreden. Ik nodigde conform de procedure de uitbater uit voor een hoorzitting in het gemeentehuis. Hij was vergezeld door een advocaat. Het is belangrijk dat we als gemeente een signaal geven dat hier niet alles kan."





Holiday Club is gelegen aan de rotonde van de Menenstraat (N8) met de Wervikstraat in Geluveld. Het staat ondertussen vast dat uitbater Adrien De Sousa terug de deuren opent op vrijdag 4 mei. De discotheek lokt vooral bezoekers uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. (DBEW)