Holiday Club moet maand dicht BURGEMEESTER TREFT MAATREGELEN NA RAZZIA IN DANCING HANS VERBEKE

21 maart 2018

02u24 0 Zonnebeke De Geluveldse dancing Holiday Club moet vanaf 29 maart een maand lang de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) beslist nadat bij een razzia in februari niet alleen drugs, maar ook messen werden in beslag genomen. Bovendien klaagde de buurt al langer over overlast.

Discotheekgangers uit Noord-Frankrijk en Henegouwen die tot dusver frequent afzakten naar dancing/nachtclub Holiday Club, aan de rotonde van de Menenstraat met de Wervikstraat in Geluveld, zijn er straks aan voor de moeite.





Via een bestuurlijke maatregel laat de Zonnebeekse burgemeester Dirk Sioen de tent immers voor een maand sluiten. "We kunnen de situatie niet langer tolereren", zegt Sioen. "Er zijn al langer klachten uit de buurt, voornamelijk van nachtlawaai, maar ook van beschadigingen en rondslingerend zwerfvuil. Omdat er ook sterke vermoedens waren dat de dancing helemaal niet drugvrij was, hebben de politie en een aantal andere controlediensten in het laatste weekend van februari ook een razzia in de club gehouden. De resultaten waren onthutsend. Zo werden er heel wat drugs aangetroffen; de gealarmeerde bezoekers gooiden hun drugs op de grond toen de inval begon. Maar daarbovenop heeft de politie ook messen in beslag genomen. De controlediensten stelden ook vast dat een aantal mensen in de nachtclub illegaal aan de slag waren. Allemaal praktijken waar wij ons als gemeentebestuur niet mee kunnen verzoenen."





Hoorzitting

Uitbater Adrien De Sousa en zijn advocaat kwamen vorige week op uitnodiging van het gemeentebestuur naar Zonnebeke voor een officiële hoorzitting. "Dat is de wettelijke weg die moet gevolgd worden bij het bevel tot een tijdelijke sluiting", legt Sioen uit. "We hebben hen uitgelegd dat we als gemeentebestuur niet langer door de vingers kunnen zien wat daar gebeurt. De uitbater reageerde allesbehalve vrolijk toen we hem vertelden dat zijn zaak vanaf 29 maart voor een maand dicht moet, dat spreekt voor zich. We hebben hem bovendien duidelijk verteld dat na de heropening, net voor Pasen, de politie verstrengd toezicht zal uitoefenen in de omgeving."





Mild geweest

Vandaag vertrekt een aangetekend schrijven naar de uitbater om de sluiting officieel mee te delen. "We hopen dat de maatregel volstaat om overlast in de toekomst te vermijden", zegt Sioen. Dat Adrien De Sousa aan de opgelegde sluiting een financiële kater zal overhouden, beseft de burgemeester. "Maar we zijn nog mild geweest. Aanvankelijk wilden we de zaak drie maanden sluiten."