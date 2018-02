Het landschap in vijf verdiepingen TOREN OLV-KERK WORDT TOERISTISCH UITKIJKPUNT TEKST: ERIK DE BLOCK FOTO'S: ERIC FLAMAND

24 februari 2018

02u41 0 Zonnebeke De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt een van de vijf uitkijkpunten van de Westhoek in het kader van Horizon 2025. Bezoekers zullen in vijf verdiepingen kunnen kennismaken met de zuidelijke Westhoek en de geschiedenis van het landschap.

Horizon 2025 is een project van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer. In de toeristische regio's komt er een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen. Aanvankelijk zou er ergens in het prachtige Kasteeldomein een houten uitkijktoren gebouwd worden, maar dat gaat niet door. Nu wordt de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk een van de vijf uitkijkpunten in de Westhoek. Niet de kerkfabriek, maar de gemeente is de bouwheer. De gemeente Zonnebeke krijgt voor het ambitieuze project 150.000 euro subsidies. Alles moet klaar zijn in het voorjaar van 2019. "Er is in de begroting een krediet van 200.000 euro voorzien", aldus Lee Ingelbrecht van het Kenniscentrum Memorial Museum Passchendaele 1917. "Het uitgangspunt is de vergelijking van het landschap met een manuscript", aldus Lee. "Met dat idee in het achterhoofd zullen we de verschillende verdiepingen inrichten. We zullen tijdsvakken visualiseren door middel van van kleuren en projecties."





170 trappen tot boven

Elke verdieping krijgt een thema. "Met op de eerste verdieping alles over het natuur- en cultuurlandschap, op de tweede verdieping het coulisselandschap van de middeleeuwen tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Een coulisselandschap is een vlak en open landschap afgekaderd door rijen heggen en bomen. De derde verdieping zal dan in het teken staan van de Eerste Wereldoorlog. Het naoorlogse herstel wordt het thema van de vierde verdieping. Via de klokkenruimte kunnen de bezoekers naar de klokkentoren om te genieten van een totaalbeeld." Tot boven zijn er 170 trappen. Onderweg worden sfeerbeelden geprojecteerd en zijn er zitbanken. Er komen ook nieuwe ramen, trappen en vloeren en het lawaai van de klokken wordt gedempt om de bezoekers te ontzien. Aan het architecturaal uitzicht van de toren verandert er niets.





De opening van de kerktoren is voor maart of april 2019. De toren zal overdag permanent en gratis toegankelijk zijn.