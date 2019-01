Het doek valt over de Heksentuin Erik De Block

04 januari 2019

Eind juli vindt de tweejaarlijkse Heksenstoet plaats. Jammer genoeg gaan de bezoekers tijdens dat weekend en de weken vooraf de Heksentuin bij Willy Vandenabeele en Marleen Cardoen in de Nieuwstraat niet langer kunnen bezoeken.

“Wegens gezondheidsreden”, aldus voorzitter Charles Bayart van de vzw Heksenstoet Beselare. “Jammer want het was er prachtig. Het zal een attractie minder zijn. Hopelijk neemt er iemand anders het initiatief in zijn of haar tuin over.”

De Heksentuin was in totaal vijf keer gratis te bezoeken. De vorige keer in juli 2017 stonden er twee nieuwe houten heksen. Ze kregen als originele naam Maine Mutse en Triene Wup. “Na vijf fantastische edities, moeten we jammer genoeg afscheid nemen”, aldus de initiatiefnemers. “Dankzij het enthousiasme van de bezoekers, zijn we de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in Beselare en ver daarbuiten. We wensen dan ook iedereen hartelijk te bedanken voor de vele mooie momenten en alle toffe reacties die we elke keer opnieuw mochten meemaken.”

De allereerste keer stonden er ruim twintig heksen. Het groeide uit tot de vorige keer zowat veertig heksen en duivels. Bijna allemaal zelfgemaakt. Heel de familie hielp mee. De Heksentuin lokte duizenden bezoekers.