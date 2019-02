Herinneringsgalerij is nu een dynamische tentoonstellingsruimte Memorial Museum Passchendaele 1917 sedert vandaag weer open Erik De Block

01 februari 2019

15u09 0 Zonnebeke Sedert vrijdag is het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein van Zonnebeke opnieuw open. Met een nieuwe tentoonstellingsruimte en jaarlijkse herdenkingen wil het museum het verhaal van de Slag bij Passendale verder internationaal blijven uitdragen. De herdenking aan één van de bloedigste periodes uit onze geschiedenis en de herinnering levendig houden aan de vele slachtoffers blijft de komende jaren centraal staan.

De regio heeft met de vier herdenkingsjaren van 100 jaar Eerste Wereldoorlog een heel drukke periode achter de rug. In het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) blikt men zeer tevreden terug. “In die periode van vier jaar hadden we 765.374 bezoekers, wat bewijst dat de naamsbekendheid en het maatschappelijk belang van het MMP1917 sterk gegroeid is”, aldus directeur Steven Vandenbussche. “Ook in de komende jaren verwachten we een ruim publiek te kunnen aanspreken. De reservaties voor 2019 stromen vlot binnen.”

De herinneringsgalerij in het laatste deel van het museum bestaat vanaf dit jaar voor een groot stuk uit een dynamische tentoonstellingsruimte. Hier zullen jaarlijks twee tot drie historische en artistieke exposities en diverse participatieprojecten plaatsvinden. Professor Steve Dixon (Manchester School of Art) brengt er als eerste zijn kunsttentoonstelling vanaf nu tot eind mei. “‘Passchendaele, Mud and Memory’ is een compositie opgebouwd uit verschillende gezichtskenmerken van militairen die tijdens de Slag bij Passendale streden”, aldus marketing- en communicatieverantwoordelijke Debbie Manhaeve. “Vanaf april kunnen de bezoekers in het salon een nieuwe tentoonstelling over het kasteelpark ontdekken. Tot dan vestigt deze ruimte de expositie ‘Dig Hill 80’ met enkele topvondsten van de opgravingen op Hill 80 de vorige zomer.”

In 2015 ontdekte een team archeologen het uitstekend bewaarde ‘Hill 80’, een Duits loopgravensysteem bij Wijtschate. Het museum zet de komende jaren ook sterk in op de ontsluiting van persoonlijke verhalen van de gesneuvelde militairen tijdens de Slag bij Passendale, via het project de ‘Passchendaele Archives’. Met dit project gaat het MMP1917 op zoek naar de verhalen achter de vele namen op de begraafplaatsen en monumenten en geeft ze een tastbare plaats in het landschap. Zo’n 4.000 dossiers maken momenteel deel uit van dit project. Een kleine 2.000 dossiers zijn ontsloten via de database archives.passchendaele.be.

Het MMP1917 blijft de komende jaren ook inzetten op herdenking met de jaarlijkse plechtigheden ‘ANZAC Day’ (25 april) en de ‘Passchendaele Ceremony met fakkeltocht’ (10 november). Het Kenniscentrum organiseert dit jaar ook drie WO1-lezingen.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat het verhaal van de Slag bij Passendale en bijgevolg dus ook het verhaal van het MMP1917 actueel blijft”, aldus Gedelegeerd Bestuurder en schepen Joachim Jonckheere (#Team8980). “Meer dan 100 jaar later blijft het maatschappelijk belang van ons verhaal sterk aanwezig. Oorlog blijft tot op de dag vandaag veel onschuldige slachtoffers.”