Herdenkingsgidsen opnieuw aan de slag op Tyne Cot Cemetery Christophe Maertens

03 april 2019

11u24 0 Zonnebeke Voor het derde jaar op rij verwelkomen de zogenaamde ‘CWGC Centenary Interns’ de bezoekers op het Tyne Cot Cemetery in Passendale. Dat zijn jonge Engelstalige gidsen die hier stage komen lopen.

“Opnieuw hebben honderden mensen zich kandidaat gesteld voor het CWGC-stageprogramma”, zegt Louise Dujardin van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). “Na een selectieprocedure in het Verenigd Koninkrijk werden een Ierse en 23 Britse kandidaten gekozen. Gespreid over twee periodes van vier maanden – april tot augustus en augustus tot november – zullen telkens zes gidsen worden ingezet op Tyne Cot Cemetery & Memorial in België en Thiepval Memorial in de Somme in Frankrijk. Ze zullen de bezoekers op de sites verwelkomen en rondgidsen en onderzoek uitvoeren. Vanuit het perspectief van een jongere proberen ze het verhaal rond de oorlog en de Commonwealth War Graves Commission te verspreiden.”

Bevoorrecht

Het stageprogramma wordt gefinancierd door de liefdadigheidsinstelling Commonwealth War Graves Foundation. “Iedereen kan zich bij de Foundation aansluiten en deze steunen op www.cwgc.org. De Commonwealth War Graves Commission werd opgericht om de betrokkenheid van het publiek met oorlogsherdenking te vergroten, zodat de herinnering en de verhalen van de slachtoffers uit de twee wereldoorlogen nog generaties lang levend worden gehouden”, legt Dujardin uit.

Matthew Evans (24) is een van de nieuwe herdenkingsgidsen. “Ik voel me ongelooflijk bevoorrecht dat ik kan werken voor een organisatie met zo'n belangrijke rol”, zegt de twintiger. “Het is van enorm belang om de levens te herdenken van de Gemenebest-soldaten die zichzelf hebben opgeofferd tijdens de oorlog.”

Tijdens de 14-18 herdenkingsperiode piekte het aantal bezoekers op het Tyne Cot Cemetery tot bijna 2,2 miljoen bezoekers. “Dat is een signaal dat de herdenking van de Eerste Wereldoorlog nog volop leeft.”