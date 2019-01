Heksenstoet krijgt voortaan elk jaar een thema (en dit jaar is het ‘op stelten’) Erik De Block

21 januari 2019

14u45 0 Zonnebeke De laatste zondag van juli vindt de tweejaarlijkse Heksenstoet plaats. Dat is dit jaar precies 60 jaar na de eerste editie. “Op voorstel van onze regisseur Jo Lottegier zullen we voortaan werken met elke keer een ander thema”, aldus Charles Bayart, voorzitter van de vzw Heksenstoet.

“Het wordt dit keer ‘De Heksenstoet op stelten’. Zowel letterlijk als figuurlijk. We voorzien onder meer heksen op stelten. We zijn momenteel aan het brainstormen en ideeën aan het verzamelen. De dingen die goed waren, behouden we. Zoals bijvoorbeeld het parcours en de startplaats. We voorzien ook enkele nieuwigheden in en naast de stoet, maar we willen de verrassing in stand houden. Dus veel kunnen we nog niet kwijt”

Wie wil deelnemen aan de volgende Heksenstoet op zondag 28 juli, moet het deelnemersformulier en de kledijfiche digitaal invullen. Dat kan op www.heksenstoet.be. Ook de kinderen van de lagere school ‘De Biesweide’ moeten zich digitaal inschrijven. Deelname aan de stoet kan vanaf het eerste leerjaar. “Iedereen moet zich inschrijven”, benadrukt de voorzitter. “Ook figuranten die elk jaar dezelfde rol spelen. Het is vooral belangrijk voor de verzekering en voor de uitnodiging van de bedankingsreceptie na de stoet.”