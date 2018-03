Grondwerken voor berm in buurt Boudewijnpark begonnen 02 maart 2018

In opdracht van de provincie zijn de grondwerken gestart voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Hanebeek vlakbij de wijk Boudewijnpark. Er wordt een berm dwars op de vallei gemaakt, in combinatie met een debietbegrenzer op de beek. De werken zullen ongeveer twee maand duren. Kostrpijs: 50.000 euro. Bedoeling is de lager gelegen woonwijk Boudewijnpark tegen wateroverlast te beschermen. De inwoners waren daar heel vaak het slachtoffer van. "Bij hevige neerslag zal nu een tijdelijk gecontroleerd overstromingsgebied worden gecreëerd met een maximale capaciteit van 16.000 kubieke meter", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "Vervolgens wordt het regenwater komende uit de richting van de Grote Molenstraat vertraagd afgevoerd richting de bestaande inbuizing onder het Boudewijnpark. Eens de bui voorbij, wordt het regenwater vertraagd geloosd via de Hanebeek."





Nu de ondergrond is bevroren, kan er nu aarde aangevoerd worden via weiden en akkers zodat er zo weinig mogelijk structuurschade wordt aangebracht. Ook het transport via het Boudewijnpark zelf kan zo worden beperkt. De werken aan de eigenlijke berm zelf gaan pas later in het voorjaar starten. (DBEW)