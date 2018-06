Gratis pizza's en bier aan 1 euro bij matchen Duivels 15 juni 2018

De wedstrijden van de Rode Duivels op het WK voetbal zijn zowel in café d' Oude Timmerie als in café-feestzaal Spoorlijn 64 te volgen op groot scherm. Terwijl onze nationale ploeg aantreedt in de drie groepswedstrijden worden in d' Oude Timmerie in de Roeselarestraat de pinten getapt aan slechts 1 euro. Er zijn ook partysnacks. Iedereen kan ook deelnemen aan een pronostiek. De inzet bedraagt 5 euro.In Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat worden tijdens de rust van België-Panama gratis pizza's geserveerd. Gratis ijsjes zijn er gedurende de rust van de wedstrijd tegen Tunesië. Tijdens de rust van de derde groepswedstrijd tegen Engeland zijn er gratis frieten. (DBEW)