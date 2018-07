Grasveld langs A19 gaat in vlammen op 16 juli 2018

02u26 0

De brandweer is zaterdagnamiddag uitgerukt naar de A19 in Zonnebeke. Ter hoogte van de Lotegatstraat had het dorre gras tussen de pechstrook en de bomen vuur gevat. Een windje zorgde ervoor dat de vlammen zich vrij snel konden verspreiden. Op die manier bleef over een afstand van zo'n honderd meter alleen nog zwartgeblakerde grond over. De brandweer bluste niet alleen vanop de A19 zelf, maar ook via de Lotegatstraat. Het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid. De voorbije weken zijn er op verschillende plaatsen in onze provincie al gelijkaardige branden geweest. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat het minste vonkje voldoende is om brand te veroorzaken. (VHS)