Gewezen onderwijzer overleden 05 juli 2018

In zijn woning is Raf Dejonkcheere (72) plots overleden. Hij was de echtgenoot van Trees Degryse en vader van drie kinderen Hilde, Lieven en Brecht. Raf Dejonkcheere was destijds onderwijzer in de gemeentelijke basisschool. Hij was een gewezen lid van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Jarenlang was Raf secretaris van de Gezinsbond.





De uitvaartplechtigheid vindt plaats vandaag, donderdag, om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke. (DBEW)