Gestolen Mercedes gedumpt en in brand gestoken AHK/VHS

27 maart 2019

13u17 0

Op een brug boven de A19 in de Wervikstraat in Beselare is dinsdag rond 2.45 uur een Mercedes break met Franse nummerplaat in brand gestoken aan het op- en afrittencomplex van de A19. Een voorbijganger zag dat de auto in lichterlaaie stond en verwittigde de brandweer. Die kon het vuur snel blussen, maar de auto is toch uitgebrand. Uit onderzoek bleek dat de auto de avond voordien was gestolen in het Noord-Franse Armentières. Of er tussen de diefstal en de brandstichting criminele feiten mee gepleegd werden, is nog niet duidelijk.

In de grensstreek worden wel meer auto’s gedumpt en in brand gestoken door criminelen. Dat gebeurt meestal om sporen uit te wissen. Dat zoiets gebeurt in Beselare, is eerder uitzonderlijk. In het verleden moest de brandweer al geregeld uitrukken voor gelijkaardige feiten in onder andere Menen, Rekkem en Wervik. Anderhalve week geleden was dat nog het geval in een zijstraat van de Moeskroenstraat in Menen.